Andrés Lillini sobre juego de Pumas contra Barcelona: "No tengo nada armado"

El martes por la noche Pumas viaja a Barcelona para disputar el Trofeo Joan Gamper y aunque saben que es un acontecimiento histórico, el técnico Andrés Lillini compartió que aún no tiene definido lo que hará ante el cuadro culé, incluyendo cuánto jugará Dani Alves.

"No tengo nada armado, sí hablé con Dani del cansancio, pero no planifiqué esto. Le daré minutos a la mayor cantidad de jugadores posibles para que tengan la experiencia de vivir un partido de esta magnitud y pensar en la vuelta en América que es el rival a vencer para salir de esta situación de empates, pero no me he sentado a ver quién juega el primer o segundo tiempo"

"No he planificado nada, recién di la lista del viaje, apenas vi la logística, cómo vamos a viajar y a entrenar. Hoy se lesionó Jerónimo, tengo lesionado a Ruvalcaba, se lesionó Trigos en la 20 y luego respeto, pero el necesario y nosotros podemos hacer cosas importantes. Viajamos todos porque las lesiones son cortas y se recuperan", dijo.

Respecto a lo que significa para él en lo personal enfrentarse al Barcelona, el técnico auriazul dijo que:

"Particularmente emocionado, agradecido, la posibilidad que me da el futbol, la vida de pararme en un campo como ése. Cosas que tienen mucho valor y no tengo palabras, todo lo que pueden pensar que es grato para ustedes, es para mí", expresó.

