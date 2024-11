Gustavo Lema: “La clasificación está en nuestras manos”

El director técnico de Pumas, Gustavo Lema aseguró tras el empate de esta noche ante Chivas, que la clasificación directa a liguilla está en sus manos pese a que no tiene rivales fáciles en puerta, por lo que buscarán cerrar bien el certamen y así conseguir el pase a la siguiente fase.

“En el torneo no hay rivales accesibles, el torneo dio muestras de eso. Los partidos de hoy de cómo inicia el juego en Toluca. Lo ves constantemente fecha tras fecha que no hay rivales fáciles. Estamos en sexto lugar en Liguilla, próximo partido en casa. Monterrey que nos saca tres puntos y no juega. La clasificación y está en nuestras manos, cerrar bien, primero el martes y luego el sábado hacer buenos partidos”, señaló.

De igual manera, enfatizó en que se van con un mal sabor de boca, después de que en la parte final del encuentro no pudieron concretar las oportunidades para llevarse la victoria en casa.

“Teníamos claro eso, muy difícil. Estaba malo el campo y se hizo difícil para jugar. Un partido que estuvo accidentado y que puede generar detalles que incidan en el marcador. En líneas generales, venir a esta cancha, veníamos con la idea de los 3 puntos. El sabor de boca sobre todo al final con las últimas pelotas que nos pudimos llevar la victoria”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Pumas y Chivas empatan en el Akron y complican su pase a Liguilla directa