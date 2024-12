Gustavo Lema se lanza contra Liga MX: "Lucas Ocampos no tenía que haber jugado"

Arremete contra la Liga MX. Luego de ser eliminados por Rayados en Cuartos de Final, el director técnico de Pumas, Gustavo Lema, señaló seriamente lo sucedido en esta serie. Además de la polémica durante el partido y los posibles penaltis no señalados, el estratega recordó que Lucas Ocampos no tenía que haber jugado en esta instancia.

En la última jornada de temporada regular, Ocampos fue expulsado tras agredir a un jugador de León. Inicialmente su sanción había sido de dos partidos, sin embargo, la liga lo redujo a solo uno, algo que Lema recordó con molestia. Asimismo, dijo que se quedó con la sensación de que el arbitraje lo perjudicó y no marcó dos penaltis en la Vuelta a favor de su equipo.

“Perdimos con un golpe clave de Lucas Ocampos, un jugadorazo que vale lo de toda la plantilla de nosotros y que no tenía que haber jugado, esa es la sensación fea de no poder contra cosas que no podemos manejar. Es una lástima porque son cosas que no le hacen bien a la liga”, comentó el estratega.

Sobre si continuará en el banquillo universitario para el próximo torneo, Lema no quiso adelantarse. Incluso, el argentino comentó que tienen el camino claro irás conseguir el octavo título, sin embargo, estas semanas serán claves para decidir si continuará este proceso, pues su contrato acaba al final de este año.

“Queremos llegar a la octava y creo que tenemos un camino claro de por dónde ir, pero Pumas es Pumas y no nos alcanza. Queremos más, Pumas está por delante. Ahora que terminó el torneo nos sentaremos y veremos qué sigue”, agregó.

