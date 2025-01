Julio González se despide de Pumas con emotivo video

El portero mexicano, Julio González se unió a Puebla para el Clausura 2025 tras su paso por el conjunto auriazul, del cual se despidió emotivamente con un video compartido a través de sus redes sociales.

El mensaje de Julio González

En su despedida, Julio González destacó lo aprendido durante su tiempo en Pumas, en donde consiguió ser considerado por la Selección Mexicana y disputar un torneo tan importante como la Copa América. Además, lanzó un mensaje especial para la afición.

"Estos años en Cantera me han hecho crecer en lo personal y futbolísticamente, me consolidaron en Primera División y me dieron la oportunidad de cumplir mi más grande sueño: jugar representando a México en el máximo nivel, la Selección Nacional", escribió.

"Por último, un agradecimiento especial a la afición auriazul siempre entregada e incondicional, los llevaré siempre conmigo", concluyó el mensaje el arquero ahora perteneciente a La Franja, donde buscará seguir en un alto nivel.

Números de Gonzáles con Pumas

Julio González pasó cinco años con Pumas, donde disputó 101 encuentros, en los cuales registró un total de 30 porterías imbatidas. Pese a que no logró levantar títulos con la institución, el arquero mexicano se llevó el cariño de los aficionados.

