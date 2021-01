Pumas: Facundo Waller ve con buenos ojos la llegada de Gabriel Torres

Facundo Waller, ve con buenos ojos la llegada de Gabriel Torres al ataque de Pumas, ya que a pesar de que reconoció que no conoce la carrera del delantero panameño, confía en que aportará mucho al equipo.

"No conozco mucho. Sé que es un jugador muy experimentado y cuando venga lo vamos a recibir con los brazos abiertos porque será parte de la familia", dijo.

Respecto a si considera que Torres tardará en adaptarse, como a él le pasó por el tema de la altura, el jugador uruguayo compartió que es algo individual, pero él ya está en óptimas condiciones.

"Es relativo a cada jugador, yo digo lo que sentí, no sé qué vaya a sentir él. Yo dije que me habia costado la adaptación porque se me hizo pesada la altura, pero lo que me faltaba era tener minutos y hoy en día ya estoy adaptado", señaló.

