Pumas: Hugo Sánchez festejó desde España el pase a la Final de los Universitarios

Ni la diferencia de horario entre España y México evitó que Hugo Sánchez viera la Semifinal de Vuelta entre Pumas y Cruz Azul, y la emoción desbordó al Pentapichichi.

Y es que el histórico mexicano compartió cómo gritó con el cuarto gol felino, con el que Universidad logró avanzar a la Final del torneo.

"Me quedé muy contento y quiero confesarles que grité en casa, que ya era de madrugada aquí (Madrid) y desperté a algunos vecinos con los gritos", dijo en ESPN.

En tanto, el legendario futbolista de Pumas, reconoció que el trabajo de Andrés Lillini y su equipo le han dejado un grato sabor de boca, pues ha sabido llevar bien al equipo.

"Me impresionó favorablemente, y en el partido no se desesperaron (en la Semifinal de Vuelta). Lillini no hizo cambios a la desesperada, mantuvieron el orden y eso es lo que más me impactó. Dijimos que iban a pasar a la Final las dos fieras", señaló.

