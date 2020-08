Pumas: Talavera ve la mentalidad como una de las claves para el buen paso del equipo

Uno de los factores para tener buenos resultados es la mentalidad, así lo explicó Alfredo Talavera, portero de Pumas, quien señaló que tanto él como sus compañeros deben confiar y estar convencidos de que tienen la capacidad de vencer a cualquier equipo.

"Hay muchos factores y hay que creernosla. Saber que respaldamos a un entrenador, que respaldamos nuestra profesión, a esta institución, que el equipo se está entregando y cuando estás con jugadores que quieren trascender, ahí empieza, partes de ahí junto con un orden táctico, eso el creértela, eso nos ha dado buenos resultados y el hecho de jugar al futbol y desde mi trinchera el futbol es maravilloso y hacerle honor a nuestra profesión", dijo.

En tanto, el portero de la escuadra del Pedregal descartó que le incomode que no se hable tanto de Pumas pese a sus buenos resultados, pues dijo que es algo que tanto él como sus compañeros no controlan.

"No, de que me moleste en lo personal, no (que se hable más de otros equipos). Los resultados van a hablar por sí solos, positivos, claro. Es importante el rival, pero es controlar lo que podemos controlar, pero lo que alguna prensa o gente que hable más de otras cosas como para vender la nota, eso ya no depende de nosotros. Nosotros hacemos lo que podemos controlar y eso es enfocarnos en nosotros", señaló.

