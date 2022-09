Raúl Alpízar se defiende y califica de falsa la información publicada por el periódico Reforma en la que se le acusa de cobrar a los jóvenes de las fuerzas básicas de Pumas. Hecho por el que ha sido removido del cargo de director de la cantera auriazul en tanto que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

"Totalmente falsa y te lo digo mirándote a los ojos; nunca fui mediático, pero me conocen, que me esculquen, que esculquen la oficina, mi vida, mis cuentas, vivo al día. Raúl Alpízar es un digno representante de los valores del Club Universidad, quiero que Dios me dé fuerza para enfrentar a la gente mala que me quiere hacer daño; yo no hice nada de lo que se publica en esta nota", dijo a RÉCORD con la voz entrecortada al tiempo en que apuntó que:

"Me duele. No le tengo miedo a la gente mala, sé que hay gente mala y yo no soy de esos, puedo caminar con la frente en alto enfrente de mi hija y de todos ustedes".

Con la voz evidenciando llanto, Alpízar explicó vía telefónica que seguirá las investigaciones hasta llegar a las últimas consecuencias y demostrar que es inocente.

"Ha sido un día muy doloroso, pero puedo ver a todos a la cara y estoy claro de que todo esto se va a resolver y que los que me acusan muestren las pruebas y denuncien ante la ley y todo mundo, y si no tendrán que afrontar el peso de sus dichos. Estoy asesorándome y voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque quien me difamó lo tiene que probar.

"Prefiero esperar las investigaciones de todo el que las quiera hacer y le pido a todos los padres supuestamente extorsionados que denuncien, que digan todo y se llegue a las últimas consecuencias porque me parece que hay dolo y apuntan contra mí", expresó.

