Rubén Duarte no viajará con Pumas para el duelo ante Santos de J2; Quispe y Silva sí lo harán

Para el duelo de Jornada 2 ante Santos, Pumas aún no podrá contar con su nuevo refuerzo, Rubén Duarte. Sin embargo, Gustavo Lema ya tendrá a su disposición tanto a Piero Quispe, quien regresó tras su participación en Copa América, y a Nathan Silva, pues ya cumplió con su partido de suspensión que arrastró del torneo pasado.

El defensa español aún no ha sido registrado por el equipo universitario, pues todavía no ha sido completado su proceso de documentación migratoria para obtener su permiso de trabajo. Ante esto, es un hecho que el central de 28 años no viajará a la Comarca Lagunera con el resto del equipo. Con esta situación, Duarte podría terminar su proceso de adaptación y estar de lleno para el duelo ante Pachuca de la Jornada 4.

Por otro lado, los Felinos recuperarán a dos futbolistas que no estuvieron en la primera fecha del torneo: Nathan Silva y Piero Quispe. Silva regresará tras cumplir su partido de sanción ante León, pues fue expulsado en la Vuelta de los Cuartos de Final ante Cruz Azul.

Del lado de Quispe, el peruano regresa luego de su participación con su Selección en la Copa América. Aunque Perú fue eliminado en Fase de Grupos y su último partido se jugó el 29 de junio, Piero se reincorporó esta semana a los entrenamientos de los Felinos y ya está a la disposición de Gustavo Lema.

En cuanto al resto del plantel, todos los jugadores estarán disponibles para el partido ante Santos. Tras vencer 4-1 a Leon en la primera fecha del Apertura 2024, Pumas buscará ganar en La Comarca, algo que no logran desde el Guardianes 2020, cuando ganaron con goles de Juan Manuel Iturbide y Andrés Iniestra.

