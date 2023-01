Sebastián Sosa sobre la falta de ascenso en la Liga MX: 'Ha perjudicado la competitividad'

Aunque estuvo menos de dos años fuera del futbol mexicano, Sebastián Sosa, ahora portero de Pumas, dijo que a su regreso se percató que la falta de ascenso y descenso ha perjudicado a la Liga MX.

"Lo que he notado de momento anterior ahora es el tema del ascenso y descenso que ha perjudicado la competitividad de la liga y el hecho de descender hace que los equipos se preparen para no llegar a esa instancia y ahora con Liga de Expansión, con el título, antes era más competitiva y hoy llena de juveniles y creo que no está al nivel que vi cuando me fui tiempo atrás.

Con Morelia me tocó vivirlo ante Monterrey y no se compara a un título, pero lo disfruté como ser campeón y se quitan esas emociones", dijo.

Sebastián Sosa está convencido de que Pumas puede competir contra cualquier equipo. @record_mexico pic.twitter.com/Yx7hkQHllW — Karla Uzeta (@Karla_Uz) January 12, 2023

Asimismo, fue cuestionado sobre la cantidad de extranjeros que juegan en cada equipo de la Liga MX, y señaló que aquí es algo que se señala mucho, pero en otros países no.

"Lamentablemente vamos a esperar un tiempo hasta que vuelva eso y no sólo sucede en el futbol mexicano y si vas a LaLiga el Real Madrid tenía 11 jugadores que no eran de España, pero como son comunitarios no llama la atención y acá sí. "Es importante que el extranjero que venga muestre su calidad. Tenemos a uno de los mejores del mundo como Dani Alves y el joven exprimir sus armas y con cosas distintas a lo que pueda tener un argentino, uruguayo o brasileño y de cada joven debe exprimir las virtudes de un extranjero para potenciarse", expresó.

Sebastián Sosa comenta que llega a Pumas por dos años, pero deseando que sea más tiempo. pic.twitter.com/cPVJyzOMjJ — Karla Uzeta (@Karla_Uz) January 12, 2023

