Mauro Gerk, DT de Querétaro, tras empate con América: “Las rachas están para cortarse”

Querétaro continúa sin ganar en la Liga MX. En su presentación en el Clausura 2023 empataron sin goles contra el América; sin embargo, Mauro Gerk, confía que en la segunda fecha se reencontrarán con la victoria.

“Lo que pasó a mí no me representa, yo me hago cargo desde que estoy para adelante, y es algo que tiene el futbol, si podemos cortar esa racha porque las rachas están para cortarse y tratarnos de cortarla el próximo partido”, declaró declaró el timonel de los Gallos en conferencia de prensa.

Gerk hizo un reconocimiento a su portero, Gil Alcalá, a quien consideró factor para que su equipo pudiera salir ileso del Coloso de Santa Úrsula.

“Así como Jiménez sacó tres pelotas importantes que pudieron haber significado la derrota, pero creo que Gil lo hizo muy bien, conoce al club, salió del club y estamos buscando traer jugadores que tengan sentido de pertenencia”, comentó.

Finalmente, el estratega argentino, quien es leyenda de la entidad queretana, se dijo agradecido con la directiva del club por darle la oportunidad de tomar las riendas del equipo y aseguró que se han preparado bien para afrontar este torneo.

“Estoy agradecido con la directiva me dieron un respaldo grande que hoy en día no se da, estoy contento estamos trabajando bien, formamos otro equipo, pudimos trabajar, preparamos al equipo de la mejor manera para este torneo”, sentenció.

HUBO CONATO DE BRONCA

Salieron muy gallos. La afición del Querétaro volvió a dar de qué hablar, pues al término del encuentro de su equipo frente al América causaron un conflicto que por fortuna no pasó a mayores.

Aunque eran pocos, los seguidores de los Gallos salieron calientes del Azteca, por lo que en la rampa se confrontaron con varios aficionados del conjunto local; sin embargo, gracias a la oportuna intervención del cuerpo de seguridad, la bronca no escaló a más.

Finalmente, la policía logró contener a la afición queretana que fue desalojada del inmueble y no hubo hechos que lamentar.

Fue hace casi un año cuando la afición del Querétaro protagonizó uno de los episodios más sangrientos de la Liga MX, cuando en el Estadio Corregidora golpearon a los seguidores del Atlas.

