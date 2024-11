Mauro Gerk tras perder ante Pumas: "Si me tengo que ir, no hay problema"

Luego de caer 2-0 ante Pumas en la Jornada 16, Querétaro se encuentra en último lugar de la Tabla General del Apertura 2024. Ante esto, Mauro Gerk, director técnico del equipo, señaló que ha sido su peor torneo al mando y que en caso de que la directiva lo cese, no “tiene ningún problema”, pues se considera el máximo responsable.

De cara a la última fecha del torneo, Gallos solo aspira a terminar en 17mo lugar si vence a Santos. Ante este panorama, Gerk considera que él es el máximo responsable, por lo que en caso de que la directiva no le dé continuidad, no tendrá problema alguno.

“Si me tengo que ir, no hay ningún problema. Hemos trabajado de la mejor manera, venimos de tres torneos muy buenos y hay veces que sale mal. Este torneo salió mal y me hago responsable, pero tenemos contrato por seis meses más. Cuando termine el torneo hablaremos con la directiva a ver qué es lo que quieren hacer ellos. Yo no tengo ningún problema en dejar el cargo si así lo deciden”, comentó en conferencia de prensa.

Tras 16 partidos, Querétaro apenas suma nueve puntos de 48 posibles, además de ser la peor ofensiva con solo 10 goles anotados. Ante estas complicaciones, Mauro enfatizó que en ataque y defensa les ha costado, especialmente porque los refuerzos para este certamen no rindieron como él esperaba.

“No hemos tenido un buen torneo en todas las líneas. Ha sido muy complicado para nosotros marcar goles y defender bien. La gente que ha llegado no ha rendido como nosotros esperábamos y tendremos que tomar decisiones cuando termine el torneo”, agregó.

