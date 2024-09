Nacho Ambriz aclaró la salida de Luis Pérez: "Le salió una gran oportunidad"

Ignacio Ambriz, aclaró los cambios en su cuerpo técnico y aseguró no estar peleado con Luis Pérez, su exauxiliar, pues emprendió un nuevo reto en su carrera en Atlético Nacional, junto a Efraín Juárez.

“Mi cuerpo técnico cambió porque a veces necesito jóvenes que me ayude a entender a los jóvenes, lo de Luis Pérez, le salió una gran oportunidad de acompañar a Efraín, que yo siempre peleo que los entrenadores mexicanos salgamos, muchos están en Costa Rica, en Sudamérica”, dijo en el programa “Los Informantes”.

Por su parte, también opinó sobre los estrategas mexicanos que llegan al extranjero por una oportunidad, destacó que le alegra mucho que se den a conocer a nivel mundial.

“Javier es el único que ha estado fuera, que ellos se vayan a mí me da mucho gusto, no es porque me peleo con ellos, no es porque no tenga una gran relación y si los cambio es para tener una retroalimentación con ellos, por ejemplo Gerardo Esquivel, regresó conmigo lo tuve en América, León, Necaxa y me fue muy bien con él”, señaló.

“Con nadie me he peleado, es cuestión de trabajo, si alguien se lo quiere llevar es problema de ellos no es mío, trato de no perder la amistad que tengo con él”, finalizó.

