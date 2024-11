Nacho Ambriz tras perder ante Chivas en el TSM: "La ilusión con la que llegué no se ha acabado"

¡Los tiempos de dios son perfectos! Con esa frase, Ignacio Ambriz, entrenador de Santos Laguna, comenzó su conferencia de previa post a la derrota del cuadro de la comarca ante las Chivas Rayadas del Guadalajara.

El exentrenador de los Diablos Rojos de Toluca, aseguró que la ilusión con la que él llegó a Torreón no ha desaparecido, sigue ahí, además de comentar que por algo él está ahí, asegurando que los jóvenes podrían ser la razón.

"La ilusión que cuando me subí de la CDMX para venir acá no se me ha acabado, los tiempos de dios son perfectos y por algo yo vine aquí, y ese algo a lo mejor son los jóvenes, para enseñarles cosas de la vida", comentó Ambriz.

'LA ILUSIÓN NO SE ME HA ACABADO... LOS ENTRENADORES SIEMPRE TENEMOS LAS MALETAS HECHAS' Santos no despierta y, Nacho Ambriz fue contundente en sus declaraciones También, Arturo Ortega no pierde la fe de entrar a liguilla #LUP pic.twitter.com/NJLbQvMpmQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 6, 2024

Sobre su continuidad, Ambriz aseguró 'que las maletas siempre las tiene hechas', esto, ante cualquier eventualidad que se pueda presentar, además de señalar que espera poder dar el informe que él piensa dar.

"Siempre buscan cortar por lo más sano, como decimos los entrenadores, las maletas siempre las tenemos hechas por cualquier situación que se pueda presentar, quiero terminar el torneo, quiero entregar el reporte que tengo pensado con la directiva, siempre he creído que del fracaso vienen los éxitos", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Chivas hace la tarea y se impone ante Santos