Tano Ortiz puso renuncia en la mesa a la directiva de Santos Laguna; no fue aceptada

Quiso irse, no lo dejaron. Para este Clausura 2025, Santos Laguna contrató al técnico Fernando Ortiz para tomar las riendas de los de Torreón, pero apenas con tres jornadas disputadas, ya pidió su renuncia.

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, Ortiz fue a presentar su renuncia a la directiva santista, sin embargo, no fue aceptada.

“Me dicen desde el entorno del técnico, que no está a gusto en Santos y que ya le presentó en un par de ocasiones a Alejandro Irarragori, la renuncia, porque él vio que no estaba bien armado el equipo, que no hay condiciones para poder solventar lo que tiene Santos hoy para regresar a niveles de protagonismo”, comentó Ponce en la mesa de Los Informantes.

Le rechazaron la renuncia

El mismo Ponce de León señaló que Alejandro no dejó que se fuera Ortiz y lo invitó a continuar con el proyecto.

“Aleco habló con él, le dijo calma, calma, vamos a seguir con el proyecto”, aseguró Carlos Ponce.



