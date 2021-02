Hernán Cristante aseguró que no hay punto de comparación entre Cardozo y Gignac

El rendimiento que André-Pierre Giganc ha demostrado en la Liga MX le han llevado a ser comparado con otros extranjeros que dejaron huella en el futbol mexicano, tal es el caso de José Cardozo, sin embargo, Hernán Cristante consideró que el francés no ha igualado al paraguayo.

Aunque el ‘Bomboro’ es ya el máximo goleador de Nuevo León, superando incluso el récord que había impuesto Humberto ‘Chupete’ Suazo, el estratega de los Diablos Rojos, explicó que no hay punto de comparación entre el goleador regiomontano y Cardozo, esto debido a sus diferentes contextos y estilos de juego.

“No hay un punto de comparación en los dos. Tienen un juego diferente y las plantillas eran diferentes. Que pueda equiparar o empatar a lo que Pepe hacía, no va a ser posible porque Pepe tenía la particularidad del área y Gignac se tira un poco más atrás”, declaró en conferencia.

Aunque Cristante aseguró que el rendimiento de Gignac con los universitarios es de respetar, también puso por encima al que fue su compañero de vestidor con el conjunto Escarlata, quien dijo era un ‘animal en el área’, por lo que afirmó que nunca habrá alguien capaz de igualar a Cardozo.

“Que Gignac sea el goleador de Tigres y que marque una época es respetable y es ejemplar. No es discutible. Pero me parecer que no hay un punto de comparación real y en cantidad de goles Pepe está por encima y las formas tan distintas. Pepe era en el área un killer, un animal, no hay comparación. No digo que Pepe sea mejor que Gignac, pero como Pepe no habrá otro igual”, agregó.

Sin embargo, consideró que se debe disfrutar lo que el ariete de los felinos hace en el futbol mexicano, ya que llegó a aportar al balompié nacional e incluso aseguró se les debe agradecer, pues ambos han marcado un antes y un después.

“No creo que el futbol nos regale tanto. Hay que disfrutar lo que hace Gignac que es impecable, un jugador que vino a aportarle al futbol mexicano una valía increíble y más que discutirlos hay que agradecerles. Son tipos que han dejado historia en un futbol que no es fácil hacerlo”, concluyó.

