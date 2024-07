Auxiliar de Siboldi revela detalles de lo sucedido con Tigres y asegura que Culebro "agachó la cabeza"

Luego de que el exentrenador de los Tigres, Robert Dante Siboldi, compartiera una carta explicando la situación que culminó con su salida del club, han sido horas bastante movidas para él y su auxiliar, Miguel de Jesús Fuentes, quien, en exclusiva para RÉCORD, contó cómo vivió la situación, la primera conversación que tuvo con Siboldi tras la junta y cuáles fueron sus últimas palabras hacia Mauricio Culebro, presidente del equipo.

“En la noche hablé con él por teléfono, le decía que no entendía lo que estaba pasando, era increíble. Él me dijo todas las cosas malas que le dijeron de mí, me dijo que casi lo convencen de todas las mentiras. Al otro día me dice, ‘sabes qué, vamos a llegar hasta el fondo del asunto’, Robert confió en mí, le estoy muy agradecido, estamos juntos en esto”, Mencionó Fuentes que así fue la primera conversación con Siboldi tras la junta con la directiva.

Mientras que, en una sala del corporativo de Tigres, Miguel era cuestionado y amenazado por algunos abogados, Robert se encontraba en otra con los directivos del club, uno de ellos, Mauricio Culebro, quien posteriormente tuvo una breve charla con Fuentes, la cual, fue la última con él hasta el día de hoy.

“El último día que yo vi a Mauricio Culebro fue la vez que nos fuimos a despedir de los jugadores. Con Mauricio me llevaba bastante bien, incluso le dije, ‘no es justo lo que me estás haciendo’, le di la mano y agachó la cabeza, en el vestidor del estadio, esas fueron las últimas palabras que crucé con Mauricio”, agregó Miguel Fuentes.

