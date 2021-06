Florian Thauvin sobre su recibimiento en Tigres: 'Fue similar a cuando ganamos el Mundial'

Florian Thauvin comparó el recibimiento que tuvo a su llegada a Monterrey para presentarse con los Tigres con el que tuvo cuando Francia fue Campeona del Mundo en el Mundial de Rusia 2018.

“Fue un increíble (recibimiento), fue muy importante, es similar a lo que pasó en Francia cuando ganamos el Mundial, muchas gracias a la afición porque me da mucha fuerza y tengo ganas de verlos ya en el estadio”, declaró Thauvin en entrevista para TUDN.

El francés también aseguró que buscará estar a un buen nivel para volver a ser convocado con la selección de Francia y que la Liga MX no es obstáculo ya que André Pierre Gignac fue llamado para la Eurocopa 2016, cuando ya jugaba para los Tigres.

“Es más difícil estar con la selección (de Francia) si estoy acá es porque hay muchos grandes jugadores, pero si doy lo mejor posible puedo estar en la selección, Gignac jugó la Euro con Francia, tengo que hacer lo mejor y después veremos”, comentó.

“Hablé con Gignac y me dijo que si me gusta el futbol y la afición aquí había mucho para vivir y así no fue difícil tomar la decisión. He visto mucho a Gignac en la televisión, hablé con él y lo veo muy feliz y para mí eso es importante, fue muy fácil tomar esta decisión", detalló.

