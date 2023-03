Florian Thauvin, exdelantero de los Tigres de la UANL, habló sobre su salida de la escuadra felina y su llegada al Udinese de Italia de la Serie A.

Thauvin señaló que la principal razón por la que se fue del cuadro universitario fue porque buscaba un equipo y un proyecto donde tuviera la oportunidad de jugar más tiempo.

En entrevista con EFE, el delantero francés señaló que "recibí la llamada del club y dijeron que me querían firmar. Después de Tigres, buscaba un proyecto donde tuviera tiempo de juego. Como me dijeron que iba a jugar, firmé por este club. También, porque es un club histórico en Italia y es una liga que me encanta".

"TERMINÉ MAL, PERO ME QUEDO CON UN BUEN RECUERDO"

Florian Thauvin señaló que su salida de Tigres no fue de la mejor manera, pero se mostró agradecido con el club y la afición universitaria.

"Fue una buena experiencia, estaba muy feliz de jugar para los Tigres. Terminó mal, pero me quedo con un buen recuerdo. Lo que me gustó más fueron los mexicanos. Los aficionados fueron muy lindos conmigo y nunca los voy a olvidar", sentenció Thauvin.

