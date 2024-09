Juan Pablo Vigón sobre su falta de minutos en Tigres: “Pongo al equipo antes que mi bienestar”

En pleno parón de Fecha FIFA, Juan Pablo Vigón, volante de los Tigres, habló en conferencia de prensa, compartiendo su sentir ante la falta de minutos que tiene en el equipo felino, haciendo énfasis en que el club es más grande que su propio ego.

“Al ego de Juan Pablo Vigón le gusta estar jugando y metiendo goles, estoy en una edad en la que antepongo a la institución antes que mi bienestar. Venía jugando todos los juegos, en Leagues Cup me tocó meter gol, el juego pasado no me tocó jugar y estaba contento, estoy en una etapa donde me gusta ganar y reconozco que Tigres es mucho más grande que mi ego y lo voy a disfrutar al máximo, la gente sabe que me mato en la cancha y si me tocan dos minutos me voy a matar en la cancha”, declaró el mexicano.

Además, se le preguntó sobre el momento actual de Tigres, equipo que según el más reciente ranking de la CONCACAF, se encuentra como el segundo mejor de toda la confederación, solo por detrás del Columbus Crew, a lo que respondió que los universitarios “cargan con la mochila de favoritos”.

Lo vi y desde hace mucho Tigres ha cargado con la mochila de favorito y si tiene que cargar con ella tiene los jugadores para cargarla. No me gusta llenarnos del ambiente exterior, es algo fuerte que tenemos, concientes ya seguros de lo que tenemos y es el trabajo lo que haga que se hable así y enfocados en ese trabajo, que hable. Los resultados pero tigres si tiene que cargar cone da mochila de favorito lo hace a la perfección.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUIÉN ES ZADIEL PINEDA, EL HERMANO DE ORBELÍN QUE ANSELMI ESTÁ CONTEMPLANDO EN CRUZ AZUL?