El director técnico, Miguel Herrera, se mostró tranquilo tras el empate de Tigres por marcador de 0-0 ante Rayados en acciones del Clásico Regio 128 de la jornada 10 de la Liga MX.

“No se trata de merecer porque intentamos buscar más, son dos pelotas al poste y al que le sacan de la raya a Nico, lo buscamos, como ellos también, pero en oportunidades claras fueron las nuestras, pero bueno, el futbol es de hacer, no de merecer. Hacemos un buen partido, nos vamos tranquilos, satisfechos con el desempeño pero no contentos porque veníamos por los tres puntos, sumar es importante, pero queríamos sumar de 3 puntos”, sentenció.

Sobre André-Pierre Gignac, quien apenas registró un disparo a portería, el Piojo argumentó que se le exige porque es goleador y destacó su actitud ante la situación.

“Tuvo una y como todos los delanteros, exigimos porque queremos que cada juego meta un gol, nos acostumbra a eso y tuvo una, pero le salió al centro, está haciendo un gran esfuerzo para la recuperación, me encanta la actitud de él en todos los partidos, hay veces que el delantero no trae la chispa del gol, pero está ahí, me ocuparía muchísimo si no estuviera, ahí diría que está pasando pero André está ahí y el goleador vive del gol”, añadió.

