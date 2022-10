Piojo Herrera tras triunfo ante Necaxa: 'Rompimos estadísticas, fuimos más peligrosos'

Miguel Herrera señaló que esta semana trabajaron para mejorar el dinamismo del equipo, algo que logró ver reflejado después del rendimiento que tuvieron por la expulsión. El estratega también aprovechó para destacar algunas cualidades del Pachuca, el cual será su próximo en el camino por levantar el título del Apertura 2022.

"La verdad es que nosotros lo hablamos, empezando esta semana vimos que teníamos que mejorar mucho el dinamismo. Tenemos la capacidad y la calidad de hacer que el rival también sufra cuando no tienen el balón. Nosotros no estábamos haciendo un buen trabajo, pero ahora cuando nos quedamos con un hombre menos seguimos corriendo y teniendo las oportunidades más claras de gol", mencionó Herrera.

Después de este resultado ante Necaxa, el Piojo pudo celebrar su primera victoria en su carrera ante los hidrocálidos en Liguilla; además de que destacó que hicieron valer su condición de local.

"Se rompieron las estadísticas. El equipo hizo un gran trabajo, cuando perdemos un hombre, el equipo se ordena bien y fuimos más peligrosos hasta con un hombre menos, por ahí hubo un penalti que me parece que no se marca, pero el equipo no para de intentarlo.

"Estamos conscientes que este equipo venía a correr, a luchar, a matarse por obtener su boleto a la siguiente ronda, pero nosotros hicimos valer nuestra condición de local", agregó.

Finalmente, Miguel Herrera habló sobre Pachuca, el cual será su rival en la Liguilla: "Hay que jugar bien, tratar de no equivocarnos en esas circunstancias, como sucedió en el partido contra ellos, que teníamos un hombre menos. Estuvimos arriba de ellos hasta que llegó la expulsión y justo llega el gol de ellos.

"Es un buen equipo, rápido, dinámico, nosotros también hicimos bien las cosas. Trataremos de hacer un partido rayando la perfección, para no equivocarnos", sentenció.

