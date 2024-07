Robert Dante Siboldi, extécnico de los Tigres, lanzó un mensaje a Mauricio Doehner, vicepresidente ejecutivo de CEMEX, y a Mauricio Culebro, presidente del club, quienes, según el entrenador uruguayo, "crearon una farsa" para desprestigirar a su auxiliar, Miguel Fuentes.

El estratega uruguayo habló en exclusiva con RÉCORD y expresó que se le hace increíble lo sucedido al final de su estancia con el cuadro regiomontano.

“¿Por qué hicieron esto? ¿Qué mal les hicimos nosotros? ¿Qué mal les hicimos para crear esta historia, una farsa como esta, desprestigiarnos y denigrar nuestras carreras? Vivimos dos días incomprensibles sin saber por qué estas dos personas inventaron una historia de desprestigio. Era tan fácil decirnos que no había gustado nuestro trabajo o cualquier excusa o razón, hasta incluso si tenían otro entrenador”.

Durante mes y medio no podían declarar porque todo debía ser confidencial. Sin embargo, denuncia que desde España les habían dicho que gente de Tigres se habría reunido con el entrenador serbio, Veljko Paunovic. "No creíamos y al final ahí está".

“¿Pero esto? Involucrar a una institución y al rival de la ciudad no lo entiendo. No entiendo por qué dijeron que vendimos información. Quisieron sacar ‘limpio” y todo recaía en Miguel (auxiliar) que había vendido a directivos del equipo rival información. No entiendo, hay cosas que no entiendo, no hay pruebas, todo esto se generó sin pruebas, nada fue cierto, fue una parodia implementada por parte de ellos dos. Fue una bajeza total. Fueron dos días muy malos y ahora recién lo sacamos con anuencia de nuestros abogados”.

Siboldi lamentó que este ‘invento’ lo hayan hecho contra Miguel de Jesús Fuentes, una persona que está pasando por una situación de salud delicada. "Justo el día que le habían hecho la quimio lo hicieron pedazos… ¿Que tú le hagas pasar por eso?”.

Siboldi reveló que querían que Tigres sacara un comunicado y los limpiaran. Que habían salido por una decisión institucional, pero no quisieron hacerlo,. “Tratamos de limpiar nosotros el nombre para poder seguir trabajando, ahora es lo que estoy haciendo”, concluyó en una parte de la entrevista el sudamericano.

