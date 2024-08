Uriel Antuna, ilusionado con llegar a Tigres: 'Tienen la mejor afición de México'

El flamante refuerzo de los Tigres, Uriel Antuna, llegó esta mañana a tierras regiomontanas, esto tras un cambio en su itinerario. El exjugador de Cruz Azul tenía planeado arribar ayer por la noche, pero se decidió que realizara sus pruebas médicas en Ciudad de México antes de su llegada, por lo que finalmente aterrizó hoy en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Al llegar, Antuna fue recibido por los medios de comunicación en la Terminal B, donde expresó su entusiasmo por este nuevo capítulo en su carrera. “Contento por este nuevo reto en mi vida con excelentes jugadores y personas, con los que he platicado anteriormente en algunas ocasiones, contento de venir acá”, declaró el mexicano.

‘El Brujo’ no dudó en destacar la grandeza de los aficionados felinos, mencionando que su decisión de unirse al club fue influenciada en gran medida por la pasión de los ‘Incomparables’, la que considera, la mejor afición del país.

“Fue una decisión grande, por lo grande que es la afición. Me entusiasma lo grande que es la afición, los Incomparables, que es la mejor afición de México y cuando venía a jugar de rival acá, se me ponía la piel chinita. Ahora me toca estar acá y espero entregarles lo mismo que ellos me han entregado”, afirmó el atacante.

Finalmente, Uriel aseguró que está listo para dar lo mejor de sí tanto dentro como fuera de la cancha. “Hay cosas que no dependen de mí, estoy contento acá y feliz, entregar lo mejor de mí dentro y fuera de la cancha”, concluyó el nacido en Gómez Palacio.

