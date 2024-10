Uriel Antuna tras su ausencia en la Selección Mexicana: “Quiero pensar que es decisión del técnico”

La Selección Mexicana sigue visualizando nuevos jugadores desde la llegada de Javier Aguirre y entre ellos aparecen Germán Berterame y Obed Vargas; mientras otros se preguntan su ausencia.

Tal es el caso de Uriel Antuna, el jugador de los Tigres habló de su ausencia en esta segunda Fecha FIFA dentro de la Selección Mexicana al mando del Vasco y Rafa Márquez.

“Siendo sincero yo no he hablado con el técnico, no he hablado con los directivos ni con alguien de la selección. Quiero pensar que es decisión del técnico, obviamente que respeto”, destacó Antuna en entrevista con TUDN.

El exjugador del Cruz Azul aseguró que seguirá buscando su llamado al Tri: “Yo voy a seguir trabajando, siempre voy a seguir luchando para estar con la selección”.

“Eso nos pone a pensar que ninguno tenemos nuestro lugar asegurado en la selección, no. Yo voy a seguir trabajando y obviamente si a lo mejor y siendo campeón de goleo, siendo asisitidor no me alcanzó, voy a tratar de ser todavía mejor”, indicó.

Antuna mostró su optimismo de cara a los siguientes partidos: “México se caracteriza por tener jugadores diferentes, que no les da miedo seguir corriendo, metiendo, luchando y tenemos cualidades para hacer algo diferente”.

