Tijuana vs Toluca: Diablos Rojos, a mantenerse en lucha por el liderato en La Frontera

Duelo escarlata en la Frontera. Tijuana y Toluca cerrarán la actividad del viernes con un duelo de mexicanos en el banquillo, Ignacio Ambriz y Miguel Herrera.

Este segundo torneo de Nacho está siendo totalmente distinto al anterior, hoy tiene a los Diablos Rojos en el subliderato general y tras la goleada a Mazatlán se pensaría que todo marcha de la mejor forma; sin embargo, el estratega mexiquense sigue molesto por la manera en que su equipo baja de intensidad.

“Cuando terminas ganando con marcadores abultados pareciera que todo está bien, que has jugado bien, pero siempre trato de tener los pies sobre la tierra. Bajamos intensidad y creemos que con el 1-0 podíamos estar más tranquilos y no, no me gustó y se los comenté, cualquier adversario es complicado”, declaró el entrenador de Toluca.

Por su cuenta, Herrera, que por ahora tiene a Xolos fuera de los puestos de Repechaje, reconoció que el futbol no es de merecimientos, pero destacó que lo mostrado por su equipo es para llevar más puntos en la tabla.

"No es de merecimiento, es de hacerlo y no estamos haciéndolo. Estamos jugando bien buenos lapsos de partido, pero hay que cerrar los partidos. Nos encontraremos a un rival que no baja los brazos. Siento que tenemos que llevarnos más puntos, pero nos estamos llevando nada”, declaró el Piojo.

ESTADIO: Caliente

HORA: 21:05

TRANSMISIÓN: Fox Sports

ÁRBITRO: Edgar Morales

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PIOJO HERRERA AL PERDER ANTE SANTOS: 'PUDIMOS LLEVARNOS ALGO MÁS SI EL EQUIPO ESTUVIERA CONCENTRADO'