Juan Carlos Osorio tras derrota ante Cruz Azul: "Me hago responsable de todo"

Juan Carlos Osorio lamentó la derrota ante Cruz Azul. El estratega colombiano argumentó que les ganó el mejor equipo del torneo, incluso señaló que se hace responsable del marcador.

“Perdimos contra un gran rival, el mejor equipo del torneo. Pedimos disculpas a la afición, no competimos la cien, muy apenado con nuestra gente. Estaba ilusionado y desafortunadamente no se logró. Me hago responsable de todo, la estrategia y estructura del juego”, dijo en conferencia de prensa.

A su vez, el estratega del xolaje, comentó el plan inicial de su equipo, aguantar los primeros minutos sin recibir gol, pero el tanto cayó antes de finalizar el primer tiempo.

“El plan era aguantar los primeros 45 minutos sin goles, ellos lo hicieron. En el segundo era descontar con Efraín, ellos empataron la serie. Así es el juego, creo que en el resumen fueron superiores a nosotros”, dijo.

“Allá fuimos superiores, tuvimos una ventaja de 3-0, buscamos el cuarto y no lo encontramos. Esa era la incógnita, de saber si con tres podríamos, yo me hago responsable”, finalizó.

