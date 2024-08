Martín Galván, quien al igual que Gilberto Mora debutó a los 15 años, le lanza advertencia

Gilberto Mora, jugador de Tijuana que debutó en el partido ante Santos Laguna con tan solo 15 años de edad, se convirtió en el tercero más joven en hacerlo en la historia de la Liga MX, solo detrás de Martín Galván y Víctor Mañón.

En ese contexto, Martín Galván, exjugador de Cruz Azul que es hasta ahora el segundo jugador más joven en estrenarse en el Máximo Circuito, compartió lo difícil que fue para él debutar a una edad tan temprana, señalando que el haberse saltado algunos procesos complicó su desarrollo, aunque también reconoció que le permitió madurar más rápidamente.

“Es difícil manejarlo porque pierdes muchos procesos, te adelantas muchos procesos, no los vives, así que es una parte importante para tu madurez, tardas en encontrarla, por esa parte es complicado”, expresó Galván.

“Tuve muchos compañeros con un nivel grandísimo y aprendes mucho. La parte negativa es compleja porque te llegan muchas cosas y saber manejarlas es complicado si no te saben guiar o si no estás centrado”, continuó.

Galván tuvo su primera experiencia en el futbol mexicano a los 14 años con Sergio Markarián en el Interliga. Posteriormente, Benjamín Galindo le dio la oportunidad de debutar en el Máximo Circuito de la Liga MX, donde contó con el apoyo de jugadores como Óscar Pérez, Rogelio Chávez y Yosgart Gutiérrez.

“Mira, yo debuté a los 14 en los Interliga, les gané a los otros con Markarián, ya tenía una pequeña experiencia. Benjamín Galindo me debutó, me tenía contemplado. Fue en Ciudad Juárez, un partido complicado, jugué 25 minutos. Había mucha gente apoyándome, y 'Conejo' Pérez fue de los que siempre estuvo ahí, al igual que Rogelio Chávez y Yosgart Gutiérrez”, recordó Galván.

GALVÁN QUISO VOLVER A CRUZ AZUL

Martín Galván confesó que siempre deseó regresar a Cruz Azul para convertirse en campeón y brindar alegrías a la afición.

“Era algo que siempre quise que se lograra, el volver a Cruz Azul. Salí por la puerta de atrás, lo cual no me gustó. Desde niño soy aficionado, me tocó estar 10 años en la institución; tengo sentimientos encontrados. Me estoy esperando al retiro para poder hablarlo”, explicó.

“Me quedó una espinita, sentí que pude haber hecho más. Creo que Yosgart Gutiérrez lo dijo: ya cuando sales de Cruz Azul es difícil volver. Es una institución muy poderosa, muy complicado, pero me quedé con las ganas de demostrarme a mí mismo y de triunfar en el equipo que siempre he querido”, concluyó.

JUGADORES MÁS JÓVENES EN DEBUTAR EN LIGA MX

Jugador Edad al Debutar Equipo de Debut Víctor Mañon 15 años, 7 meses, 3 días Pachuca Martín Galván 15 años, 8 meses, 26 días Cruz Azul Gilberto Mora 15 años, 10 meses, 4 días Xolos de Tijuana Emiliano García 15 años, 11 meses, 29 días Puebla Éver Arsenio Guzmán 16 años, 2 meses Monarcas Morelia Jairo Torres 16 años, 4 meses, 15 días Atlas

