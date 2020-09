Pablo Guede sobre el accionar de Xolos: 'El sacrificio no es negociable'

Para Pablo Guede, técnico de Xolos de Tijuana, el sacrificio no es negociable, pues consideró que durante los partidos en los que el sacrificio fue menor el marcador fue poco favorable para su escuadra.

“No creo que haya sido hoy solo, creo que en la visita a León también hicimos el mismo sacrificio es una cosa que eso no se puede negociar. Es verdad que las veces que no tuvimos ese sacrificio nos comimos cuatro y nos comimos tres y creo que esa es una lección que tenemos que aprender”, declaró en conferencia de prensa.

Además, Guede destacó que esta victoria le hará bien a sus dirigidos y les motivará a trabajar mejor, sin embargo, insistió con la idea de no dejar de sacrificarse en cada juego aunque terminen con un marcador adverso.

“Más que para el ánimo, para el convencimiento que tenemos que tener es que si no corremos no somos nada, siempre un triunfo anima trabajar de mejor manera. Podemos ganar, perder, pero no podemos dejar de correr nunca. Me da lo mismo que perdamos pero no podemos negociar el sacrificio con esta camiseta”, apuntó.

