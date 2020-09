Xolos: Jonathan Orozco volvió a aparecer en una reunión pese a contingencia sanitaria

Jonathan Orozco, portero de Xolos de Tijuana, volvió a ser captado rompiendo los protocolos sanitarios al aparecer en una reunión horas después del triunfo fronterizo sobre Rayados de Monterrey.

Fue Nytze Reyes, esposa del guardameta, quien compartiera en sus historias de Instagram como sostuvo una reunión la noche de este viernes. Entre seis y siete personas fueron grabadas entre ellas Jona, quien inclusive posó con una botella de una bebida alcohólica.

Esta no es la primera vez que Orozco es captado sosteniendo una reunión en plena pandemia. En mayo, cuando aún pertenecía a Santos Laguna, fue captado igualmente rompiendo la cuarentena, dando positivo por Coronavirus días más tarde. Inclusive mandó un mensaje de disculpa pidiendo conciencia sobre el virus que atormenta al mundo desde hace algunos meses.

"Me siento mal por mi familia, más que por mí, por mis hijos, por la gente que vive aquí conmigo en mi casa, sí me siento muy apenado, pido una disculpa pública porque no es el ejemplo que yo debería dar, lo admito, mi ejemplo debería de ser de otra manera”, señaló el cancerbero de los Xolos en aquel entonces.

TAMBIÈN TE PODRÍA INTERESAR: JONATHAN OROZCO TUVO FIESTA ANTES DE QUE SANTOS CONFIRMARA OCHO POSITIVOS A COVID-19

"No le quiero echar la culpa a alguien, al contrario, yo soy culpable de haber abierto las puertas de mi casa, de haber hecho, si bien fue una reunión de tres personas, no deja de ser una reunión, si lo quiero dejar muy claro porque se está diciendo una cosa que no es", añadió.