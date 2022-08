Xolos: Víctor Guzmán negó conocimiento sobre el interés del Besiktas turco

Víctor Guzmán, zaguero de los Xolos de Tijuana, estaría en la órbita del Besiktas, de acuerdo a información proveniente desde Turquía.

Sin embargo, el joven de 20 años dijo desconocer el interés del equipo europeo y se dice enfocado en Xolos.

“Ah, no, no, he visto muchas notas, no hay nada en concreto, tengo la mente en Xolos. Siento que ese sería un buen trampolín”, indicó el subcampeón del Mundo Sub 17. “El sueño de todos los mexicanos es jugar en Europa y me gustaría también estar en algún momento de ese lado”.

Por ahora, Víctor Guzmán se mantiene como titular en la escuadra fronteriza al mando del técnico Ricardo Valiño.

