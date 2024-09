En Toluca hay molestia con TUDN luego que cortó la transmisión por el Clásico Nacional

La goleada 4-0 de Toluca ante Tijuana el pasado fin de semana en la Jornada 7 del Apertura 2024 de la Liga MX no pudo disfrutarse de forma plena, al menos no en la transmisión televisiva, ya que TUDN cortó la transmisión para dar paso al Clásico Nacional. Y esta situación tiene molesta a la directiva de los Diablos Rojos, aceptó Antonio Naelson 'Sinha'.

El partido de los mexiquenses sufrió un retraso de aproximadamente 20 minutos debido a tormenta eléctrica, por lo que a la hora que estaba programado el inicio entre América y Chivas, el encuentro en el Estadio Nemesio Diez no había concluido. Por ello, la transmisión del Canal 5 tuvo que ser cortada y los televidentes se perdieron el tanto de Paulinho.

"No hemos tenido una charla como tal, una reunión oficial para hablar de ese tema", compartió Sinha, director de futbol de Toluca, en conferencia de prensa. "Pero el sentimiento, de mi parte, es, para empezar tristeza, porque es un club que lleva muchos años con esa televisora", profundizó el directivo sobre lo ocurrido.

El exfutbolista de los Diablos consideró que son cosas que no deberían ocurrir, sobre todo por respeto al equipo perjudicado. "Que te saquen el partido para poner otra cosa, para no es para nada respetable", finalizó Sinha, mientras que por parte de TUDN no ha habido un posicionamiento sobre lo ocurrido.

El encuentro entre Toluca y Tijuana no es el único en el actual torneo que genera problemas con la transmisión. En la Jornada 2, el partido de Pumas ante Santos se retrasó igualmente por las condiciones climáticas, por lo que la transmisión del encuentro entre Cruz Azul y Rayados también se postergó, ya que TUDN y ViX pasaron comerciales antes del encuentro.

Fueron alrededor de 24 minutos los que no se vieron del encuentro de la Máquina, de modo que los seguidores celestes se perdieron el tanto de Ignacio Rivero, primero del encuentro y apenas por poco no se perdieron el segundo tanto, anotado por Carlos Rotondi por la vía del penal.

