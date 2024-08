Renato Paiva sobre la lesión de Federico Pereira: “Habrá que esperar, está hundido y muy triste”

El director técnico de Toluca, Renato Paiva señaló que su futbolista Federico Pereira se encuentra hundido y triste después de salir entre lágrimas por lesión en el duelo ante Sporting Kansas City en Leagues Cup, por lo que enfatizó en que habrá que esperar para conocer la gravedad de su lesión.

“Algo tiene en la rodilla, pero ahora es imposible saber lo que es. Entonces esperar unos días para que toda la inflamación pase y se hagan los exámenes para percibir lo que tiene. Tiene mucho dolor, pero ahora decirte qué es esto, qué es aquello, es mentirte porque es imposible. Entonces esperar”, señaló.

De igual manera, enfatizó en que no quiere que se hable de una supuesta gravedad de dicha lesión, por lo que pidió comprensión sobre el tema, sin embargo, reconoció que el jugador se encuentra muy afectado por lo sucedido.

“Y atención, no empiecen ya a generar títulos que es grave, que no es grave, porque no sé lo que es. Tiene dolor, puede ser algo que pase con la inflamación, puede ser algo que necesite otro tipo de tratamiento

“Él obviamente está muy hundido, muy triste, el grupo está con él y ahora hacer lo que tenga que hacer. Es un campeón, es un grandísimo jugador, pero es una persona mayor aún y eso le va a ayudar mucho, pase lo que pase”, concluyó.

