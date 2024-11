Renato Paiva tras el juego ante América: "Me sorprendió el planteamiento táctico"

Sorprendido por el planteamiento de América. Tras caer 2-0 en la Ida de 4tos de Final, el director técnico de Toluca, Renato Paiva, se mostró ‘molesto’ por cómo jugó el actual bicampeón de Liga MX. Asimismo, no pudo como excusa el parón que tuvo su equipo por la actividad de Fecha FIFA y Play In.

Renato se mostró molesto por la poca presión que ejercía el equipo local en el área rival. Ante esto, dijo que la eficacia es clave para estos duelos, algo que no tuvo su equipo, además de que “cayó en la trampa” de las Águilas al cometer errores que le costaron en el marcador.

“La eliminatoria está abierta. Me sorprendió el planteamiento táctico de América. No nos presionaban y esperaban nuestro error. Es un partido muy descaracterizado de como nos gusta jugar y por alguna ingenuidad hemos caído en la trampa de América”, señaló el estratega.

Sobre el parón de Fecha FIFA y el Play In, el cual tuvo a Toluca sin actividad por tres semanas, Paiva no lo puso como excusa. Asimismo, señaló que ese tiempo sirvió para que los jugadores se recuperaran físicamente de la carga que traían de la temporada regular.

“No pudimos hacer nuestro trabajo por banda, entonces, eso para mí no es excusa. No pierdes ritmo, jugamos contra Pachuca, no es la misma cosa, pero buscamos y buscamos entrenar fuerte para preparar, entonces a mí el parón no me preocupa nada, incluso, con la carga que algunos jugadores traían, ayuda”, agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué necesita Toluca y América para avanzar a las Semifinales?