Saturnino Cardozo no se arrepiente de haber elegido Toluca sobre equipos europeos

El histórico delantero paraguayo José Saturnino Cardozo, uno de los máximos ídolos en la historia de Toluca, reafirmó que, su decisión de permanecer en México fue la correcta, a pesar de haber recibido ofertas para emigrar al futbol europeo.

Durante una entrevista en el programa de Ricardo Peláez, Cardozo reveló detalles sobre los acercamientos que tuvo de equipos europeos y explicó las razones por las que decidió quedarse en los Diablos Rojos.

"Hubo un acercamiento para el Arsenal de Inglaterra," recordó Cardozo. "Había un empresario paraguayo que había colocado a un jugador ahí, y se dio la posibilidad. Yo estaba sin contrato en 1999-2000, y tenía que tomar una decisión. Creo que tomé una buena decisión" afirmó el exdelantero.

El paraguayo también mencionó una propuesta del Real Zaragoza, que incluso envió representantes a verlo jugar en un partido con su Selección Nacional. Sin embargo, las condiciones económicas no fueron suficientes para convencerlo. "Cuando me dijeron lo que ellos querían pagarme, les dije que no. No creían lo que yo ganaba en México," señaló.

Cardozo enfatizó que su amor y agradecimiento hacia Toluca, "Yo me levantaba y decía, tengo que ir a Europa, pero cuando había acercamientos pensaba, no quiero irme. Quiero quedarme aquí a hacer historia, por todo lo que hizo Toluca conmigo: años sin jugar, de pagarme, de hacer un contrato más. Por el agradecimiento y el cariño que ya le tenía al club por cómo se comportaron, yo soy muy agradecido".

Saturnino Cardozo se convirtió en una figura icónica del Toluca, liderando al equipo a múltiples campeonatos y consolidándose como el máximo goleador en la historia del club.

