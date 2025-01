Volpi se despide del Toluca al borde de las lágrimas: "Perdón por irme así"

Tiago Volpi, hasta ahora portero de los Diablos Rojos del Toluca, anunció su salida del club en una emotiva conferencia de prensa. La decisión, explicó, responde a cuestiones personales que le impiden rendir.

"Ofrezco disculpas por salir así, pero no servía de nada quedarme con todo esto y no entregarme al 100% como siempre me entregué", declaró el arquero brasileño. Volpi también aprovechó para agradecer a la afición y al club por su apoyo y comprensión en este momento complicado de su vida.

El guardameta se marcha dejando un legado importante en Toluca, donde fue pieza clave durante las últimas temporadas. Sin embargo, ahora su futuro apunta a un retorno a Brasil para enfrentar las circunstancias personales que mencionó durante su despedida.

Gremio, el próximo destino de Tiago Volpi

Todo indica que Tiago Volpi se convertirá en el nuevo portero del Gremio de Porto Alegre en los próximos días. El club brasileño estaba en busca de un arquero tras la salida de Agustín Marchesín, quien recientemente firmó con Boca Juniors.

De concretarse el traspaso, Volpi regresaría a su país natal después de varios años fuera, marcando un nuevo capítulo en su carrera y permitiéndole estar cerca de su familia en estos momentos difíciles.

