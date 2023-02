Edson Álvarez apareció en el 'Team of the Month' de la Eredivisie

Edson Álvarez apareció en el 'Team of the Month' (Equipo del mes) de la Eredivisie, destacando a los once jugadores que mejor se desempeñaron en enero.

A través de redes sociales, la liga de futbol de los Países Bajos publicó a los once jugadores que militan en esta lista la cual está basada en estadísticas de jugadores y votos de los aficionados.

E l Feyenoord no aportó ni un jugador en el equipo y tanto el FC Twente como el Ajax aportan dos jugadores; Xavi Simons y Edson Álvarez.

Gebaseerd op spelers stats en stemmen van fans Opvallend: geen speler van de koploper, maar wel van 8 andere clubs FC Twente, Ajax en PSV leveren allen 2 spelers https://t.co/D10M8EHOmn pic.twitter.com/zavTKVTc0t — Eredivisie (@eredivisie) February 3, 2023

Nick Olij (Sparta Rotterdam), Gijs Smal (FC Twente), Edson Álvarez (Ajax), Carlens Arcus (Vitesse), Jordan Teze (PSV), Xavi Simons (PSV), Ramiz Zerrouki (FC Twente), Davy Klaassen (Ajax), Tasos Douvikas (FC Utrecht), Vangelis Pavlidis (AZ) y Bobby Adekanye (Go Ahead Eagles).

