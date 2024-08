Fernando 'Tano' Ortiz niega fracaso de Rayados; aquí el recuento de sus derrotas mayores

Para el Tano no es fracaso. El director técnico de Rayados de Monterrey, Fernando Ortiz, señaló que ser eliminados en Fase de Grupos de Leagues Cup no es un fracaso. Asimismo, comentó que no todo es negativo, pues por momentos su equipo lució muy superior tanto a Pumas como contra Austin.

Tras perder ante el cuadro de la Major League Soccer en su primer juego y caer en penaltis ante los Felinos, el cuadro regiomontano no se clasificó a Dieciseisavos de Final del certamen. Ante esto, Tano no considera fracaso la eliminación y cree que se debe hacer un análisis más profundo de su equipo.

“Fracaso para mí es no intentar y nosotros lo intentamos. Estamos dolidos, obviamente a nadie le gusta perder, no clasificamos, pero no pasa por un tema de lo que pasa en el momento y menos para atrás. El análisis es más profundo”, declaró tras finalizar el juego.

Asimismo, el estratega señaló que en los dos partidos que jugaron, sus dirigidos merecían ganar. Sin embargo, reiteró que no fueron eficientes a la hora de definir en el área rival y esa fue la principal razón por la que no pudieron trascender en este torneo.

“Por momentos el equipo me gustó, no fuimos certeros, no aprovechamos los momentos que tuvimos de llegadas donde si considero que fueron claras. La realidad es que no superamos la Fase de Grupos, pero en ambos partidos merecíamos más”, concluyó.

Los fracasos de Fernando Ortiz con Rayados

Fernando Ortiz quedó nuevamente eliminado con Rayados; En esta ocasión se quedó en Fase de Grupos

Leagues Cup 2024: Fase de Grupos

Clausura 2024: Semifinales

Apertura 2023: Cuartos de Final

Leagues Cup 2023: Semifinales

Concacaf Chiampions Cup: Semifinales

