¡Problemas en casa! Leon Bailey desata escándalo con Jamaica rumbo a la Copa América

Vaya escándalo que se ha desatado en las últimas horas en la Selección de Jamaica a unos cuantos días que arranque su participación en la Copa América, esta vez, Leon Bailey decidió hablar tras su ausencia del equipo caribeño.

El jugador del Aston Villa, arremetió contra la federación de futbol de Jamaica y les dejó ver su falta de profesionalismo, motivo que provocó no ser parte del seleccionado que asistirá a Estados Unidos.

“Cuando digo que no hay profesionalidad me refiero a que ni siquiera hay material deportivo adecuado. Cuando llegas al polideportivo lo único que te dan es una camiseta. Es rdículo. Cuando voy allí siento que realmente no saben lo que tienen que hacer”, resaltó Bailey en el podcast ‘Lets be honest’.

Jamaica arranca su participación este 22 de junio en la Copa América ante México, el 26 se enfrentará a Ecuador y cierra la Fase de Grupos ante Venezuela el 30 del mismo mes.

