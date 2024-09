Hijo de Andrés Fassi comparte primeras imágenes del golpe recibido por árbitro argentino

Desde el día sábado la polémica se desató dentro del futbol argentino, esto luego de que Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, acusara al árbitro argentino de nombre Andrés Merlo de golpearlo a las afueras del vestidor y ahora el hijo del directivo argentino comparte en redes el golpe que se llevó su padre.

Sebastián Fassi, hijo de Andrés, compartió una foto a través de su cuenta de X del rostro de su padre en el que se puede observar la marca de un golpe cerca de mejilla y el pómulo derecho y esta imagen la acompañó de un mensaje para la Liga.

“Este video aclara todas las mentiras dichas por el impresentable y subnormal de Merlos, difamación pura en contra de Andrés. VERGÜENZA ABSOLUTA, verdad hay una sola… A ver qué hacen ahora la Liga AFA … los esperamos con la frente en alto.”, declaró Sebastián Fassi.

Segundo 3, este video aclara todas las mentiras dichas por el impresentable y subnormal de Merlos, difamación pura en contra de Andrés. VERGÜENZA ABSOLUTA, verdad hay una sola…

A ver qué hacen ahora @LigaAFA… los esperamos con la frente en alto. https://t.co/2nNsHPjzCT pic.twitter.com/koXrj91BDN — Seba Fassi (@sebafassi1) September 9, 2024

Al video al que hace referencia Sebastián Fassi es uno publicado por el medio argentino TyC Sports en el que se puede observar parte de la trifulca, las imágenes no son claras y no se puede decretar si el árbitro golpeó o no a Andrés Fassi.

