Concacaf Champions Cup W y Summer Cup, los dos objetivos de Pumas Femenil

Pumas debe de formar parte de esos torneos. Con la creación de la Concacaf Champions Cup W y de la Summer Cup (torneo con equipos estadounidenses y mexicanos), Heidi González tiene claro que Pumas debe de formar parte de esos torneos.

"Me parece que es muy importante que Pumas se meta entre esos ocho, si no es que seis, que yo creo que tiene la capacidad y el alcance para estar ahí, porque ahora no estamos para estar en esa competencia y creo que a mí me gustaría mucho participar y estar ahí (Concacaf Champions Cup W y de la Summer Cup), confesó la guardameta universitaria.

Pero para poder conseguir este objetivo, el equipo deberá mejorar su rendimiento en este cierre del campeonato para poder aspirar a estas competiciones internacionales."Me parece que tenemos que cerrar bien y sabemos que paso a paso vamos a ir logrando el primer objetivo, que es estar en liguilla....Claro que sería un objetivo muy bueno el llegar a calificar en quinto o sexto para romper ese récord de clasificar en octavo".

Las primeras pruebas para poder erradicar está racha serán ante Puebla y Santos, rivales que se ubican en los últimos lugares de la clasificación. Pero a pesar de que podrían parecer rivales sencillos, las del Pedregal tienen claro que no deben de estar confiadas.

"Esos partidos, más que cualquier otro, son los más importantes, porque justo como lo mencionas, son los que nos pueden hacer sumar puntos y que sabemos que debemos ir súper convencidas de lo que queremos, entonces creo que no estamos confiadas estamos muy comprometidos", señaló González.