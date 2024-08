¿Se acabó el cambio? Javier Aguirre analiza el regreso de jugadores ausentes en la Copa América

Ya trabajan la primera lista con el Tri y se vislumbran algunos regresos. Después del fracaso de la Selección Nacional en la Copa América, Javier Aguirre y Rafa Márquez ya preparan su primera convocatoria en la que planean volver a llamar a varios ausentes al torneo.

Parece que los ‘peces gordos’ del Tri volverán para los partidos contra Nueva Zelanda y Canadá, nombres como Hirving Lozano, Henry Martín y Raúl Jiménez figuran en sus listas.

Jesús Gallardo es otro jugador del gusto del Vasco, sin embargo, saben que en esa posición hay varios elementos compitiendo no solo en el Tri mayor sino también en las categorías Sub 20 y Sub 23.

Inclusive también sonó el nombre de Guillermo Ochoa, aunque saben que su llamado sería difícil de argumentar debido a que el guardameta está inactivo, ya que no ha logrado encontrar equipo para esta Temporada.

RÉCORD pudo saber que Aguirre y su cuerpo técnico no quieren descartar a ningún futbolista y en esta etapa de conocimiento quieren platicar con los más experimentados y así conocer su actualidad y deseos con respecto al Tri.

La próxima semana continuará el análisis y trabajo de su lista para comenzar a mandar las cartas de solicitud a los clubs, pues en un par de semanas es que se revelen los nombres de su primera convocatoria.

Cabe recordar que los nombres mencionados quedaron fuera de la Copa América con el argumento del “cambio generacional”, sin embargo, la apuesta fue un fracaso ya que no hubo nadie que cargara con el peso y responsabilidad del seleccionado.

