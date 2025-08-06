Inter de Miami vs Pumas EN VIVO Leagues Cup Jornada 3

La primera fase de la Leagues Cup está llegando a su fin y, este miércoles, los Pumas de Efraín Juárez buscarán seguir avanzando, cuando se enfrenten al Inter Miami en el Chase Stadium, equipo que también busca su calificación.

Los Pumas, que no podrán contar con Keylor Navas tras una expulsión ante el Atlanta United, necesitan ganar en los 90 minutos del encuentro y que Mazatlán, Juárez y Toluca no consigan sumar tres unidades, para poder calificar.

Por otro lado, el Inter Miami no contará con Lionel Messi, que sufrió una lesión frente a los Rayos de Necaxa y se perderá un par de encuentros mientras se recupera. El equipo de la Florida depende de sí mismo para avanzar, siempre y cuando consiga los tres puntos.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Sigue el minuto a minuto de Inter de Miami vs Pumas aquí:

ALINEACIONES

Sin Messi en Miami ni Keylor en Pumas, estas son las alineaciones titulares de ambos equipos.

TODO LISTO

Sin Lionel Messi por lesión, Inter de Miami ya calienta para medirse ante el Club Universidad.

COMIENZA EL PARTIDO

01' - INTER DE MIAMI 0-0 PUMAS | ¡Arranca el encuentro!

02' - INTER DE MIAMI 0-0 PUMAS | Primer disparo de Pumas, el arquero manda el tiro de Carrasquilla a saque de esquina.

06' - INTER DE MIAMI 0-0 PUMAS | Pumas mejor en los primeros minutos. Disaro de Vite a la manos del arquero.

10' - INTER DE MIAMI 0-0 PUMAS | Inter de Miami con problemas para generar al ataque ante ausencia de Messi.

15' - INTER DE MIAMI 0-0 PUMAS | Primera de peligro para Miami, pero es señalado fuera de juego.

20' - INTER DE MIAMI 0-0 PUMAS | Disparo de Angulo que se va por un lado. Pumas con más peligro.

|

23' - INTER DE MIAMI 0-0 PUMAS | De Paul y Suárez se juntan en el ataque; defensa de Pumas contiene a Miami.

28' - INTER DE MIAMI 0-0 PUMAS | ¡Se calientan los ánimos! Suárez se hace de palabras y empujones con la defensa de Pumas en un tiro de esquina.

33' - INTER DE MIAMI 0-1 PUMAS | ¡GOOOOOOOL DE PUMAS! Ruvalcaba solo dentro del área, la prende de volea para abrir el marcador.

⚽️ ¡Gol de los Universitarios! Amazing assist from Vite, pero aún mejor la definición de Ruvalcaba. La visita abre el marcador en Miami 👊😼



💗 @InterMiamiCF 0⃣-1⃣ @PumasMX 🐾



🏆 #LeaguesCup2025 📺 https://t.co/k9oaV4a1g2 pic.twitter.com/ccHexm9Lo7 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2025

38' - INTER DE MIAMI 0-1 PUMAS | Luego del gol, Club Universidad controla por completo el partido con la posesión del balón.

43' - INTER DE MIAMI 0-1 PUMAS | Centro desviado de Jordi Alba que pasa muy cerca del arco de Pumas.

44' - INTER DE MIAMI 1-1 PUMAS | ¡GOOOOOOL DE INTER DE MIAMI! Rodrigo de Paul se estrena como goleador del equipo, asistencia de Luis Suárez.

45' - INTER DE MIAMI 1-1 PUMAS | ¡FIN DEL PRIMER TIEMPO! Nada para nadie, el marcador se va empatado al descanso.

46' - INTER DE MIAMI 1-1 PUMAS | ¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

47' - INTER DE MIAMI 2-1 PUMAS | ¡GOOOOOOL DE INTER DE MIAMI! Pumas se durmió en el tiro libre y Suárez marca el segundo.

48' - INTER DE MIAMI 1-1 PUMAS | ¡ANULADO! El gol de Suárez no sube al marcador por fuera de juego. Se salva Pumas.

