Seattle Sounders lanza una promoción para sus boletos de Leagues Cup burlándose de Cruz Azul

El pasado jueves la Máquina de Cruz Azul cayó goleado ante el Seattle Sounders, el cuadro de la MLS venció 7-0 al equipo mexicano, algo que inspiró una nueva promoción para sus aficionados.

Este sábado, en la previa a los dos encuentros restantes de la Leagues Cup, el Sounders sacó una promoción en donde cuatro boletos para los juegos del Lumen Field tendrán un costo de $70.00 dólares.

