Fernando Gago niega rumor sobre salida de Agustín Palavecino: "No es cierto"

Alejandro Zendejas, Luis Ángel Malagón ¿y Agustín Palavecino? En medio de los rumores sobre la salida de Brian Rodríguez rumbo a Arabia Saudita, el mediocampista han sonado como posible reemplazo, con lo que sería un jugador más que da el salto de Necaxa a América en la Liga MX.

Sin embargo, por ahora, Fernando Gago, técnico de los Rayos, no piensa en eso y se enfoca en el juego contra Orlando City. En conferencia de prensa previo al partido de este miércoles, el estratega argentino negó tajantemente que haya algo con Palavecino y aseguró que el rumor "no es cierto".

Gago habló sobre los rumores de Palavecino | IMAGO7

Gago descarta posible salida de Palavecino

Cuando se le cuestionó sobre los rumores que han circulado, Gago no solo descartó que les afecte durante los entrenamientos, sino que afirmó que es una falsedad lo que se dice. "Tenemos un grupo, estamos trabajando, independientemente de los rumores, no nos llegan a nosotros. Si nos llega cuando son cosas reales".

"Tenemos un equipo competitivo y acá queremos competir; eso no se va a modificar, y hay una postura muy clara del club y mía en terminar el torneo con determinados jugadores. Entonces no hay que generar ese rumor que no es cierto, porque de mi lado te estoy diciendo que no es cierto", sentenció.

Gago enfatizó que por ahora el rumor no es cierto | IMAGO7

Necaxa, enfocado en buscar el boleto a Cuartos de Final

A pesar de la insistencia de la prensa, Gago reiteró que no piensa por ahora en los rumores y enfatizó que su prioridad es clasificar en la Leagues Cup y posteriormente reanudar de buena forma el Apertura 2025. "Independientemente de si hay rumores o no hay rumores, nosotros contamos con este plantel, es con el que queremos seguir, independientemente de las posibilidades".

"Estamos muy cerrados, muy concentrados en lo que depende que es esta clasificación y después retomar la liga, pero lo más importante es el partido de mañana. No me gusta cuando son rumores, sí cuando son realidad, se afronta la situación y se habla. Pero cuando son rumores son rumores", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Toluca sondea a Jorge Sánchez como posible refuerzo para este Apertura 2025

Necaxa se juega el boleto a Cuartos de Final este miércoles | X: @ClubNecaxa