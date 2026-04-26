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Axel Fernández
Axel Fernández 00:00 - 26 abril 2026
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// Futbol //

América cae ante Atlas: la derrota en imágenes

Las Águilas sufrieron ante los rojinegros y se medirán en Liguilla a Pumas
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