¡América consigue doblete histórico tras ganar la W Champions Cup!
/ 10 América, campeón de la W Concacaf Champions Cup | MEXSPORT
/ 10 Jugadoras de América celebran con Ángel Villacampa la Concacaf W Champions Cup | MEXSPORT
/ 10 América Femenil celebrando con la afición el momento histórico | AP
/ 10 Scarlett Camberos dándole el título de la CONCACAF a América Femenil | IMAGO 7
/ 10 Washington Spirit celebra su gol ante América | MEXSPORT
/ 10 Geyse Ferreira festejando su golazo con las jugadoras del América | IMAGO 7
/ 10 Aylin Avilés festejando su gol con el América ante Washington | IMAGO 7
/ 10 América Femenil vs Washington Spirit | MEXSPORT
/ 10 Washington Spirit vs América | MEXSPORT
/ 10 América vs Washington Spirit | MEXSPORT
1 / 10 América, campeón de la W Concacaf Champions Cup | MEXSPORT
2 / 10 Jugadoras de América celebran con Ángel Villacampa la Concacaf W Champions Cup | MEXSPORT
3 / 10 América Femenil celebrando con la afición el momento histórico | AP
4 / 10 Scarlett Camberos dándole el título de la CONCACAF a América Femenil | IMAGO 7
5 / 10 Washington Spirit celebra su gol ante América | MEXSPORT
6 / 10 Geyse Ferreira festejando su golazo con las jugadoras del América | IMAGO 7
7 / 10 Aylin Avilés festejando su gol con el América ante Washington | IMAGO 7
8 / 10 América Femenil vs Washington Spirit | MEXSPORT
9 / 10 Washington Spirit vs América | MEXSPORT
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