Chivas golea al Puebla: el triunfo del Rebaño en imágenes
Guadalajara se afianza como líder del Clausura 2026 tras otro gran resultado en casa
/ 7 Hormiga González vs Puebla | MEXSPORT
/ 7 Ricardo Marín vs Puebla | MEXSPORT
/ 7 Bryan González celebrando su gol ante Puebla | MEXSPORT
/ 7 Ricardo Marín aplicando la ley del ex en el Akron | MEXSPORT
/ 7 Ricardo Marín celebrando su gol ante su exequipo | MEXSPORT
/ 7 Jugadores de Chivas celebrando la goleada ante Puebla | MEXSPORT
/ 7 Jugadores de Chivas celebrando el gol de Hugo Camberos | MEXSPORT
1 / 7 Hormiga González vs Puebla | MEXSPORT
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3 / 7 Bryan González celebrando su gol ante Puebla | MEXSPORT
4 / 7 Ricardo Marín aplicando la ley del ex en el Akron | MEXSPORT
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