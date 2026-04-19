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Axel Fernández
Axel Fernández 21:37 - 18 abril 2026
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Chivas golea al Puebla: el triunfo del Rebaño en imágenes

Guadalajara se afianza como líder del Clausura 2026 tras otro gran resultado en casa
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