Cruz Azul no carbura: La Máquina sigue sin ganar y así se vivió el juego
Larcamón se fue abucheado y señalado tras el empate ante Xolos
/ 11 Nacho Rivero y Carlos Rotondi, de Cruz Azul y Tijuana | IMAGO7
/ 11 Nacho Rivero y Kevin Mier, de Cruz Azul y Tijuana | IMAGO7
/ 11 José Paradela, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT
/ 11 José Paradela, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT
/ 11 José Paradela, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT
/ 11 Nicolás Larcamón en el partido contra Tijuana siendo abuchado por la afición | MEXSPORT
/ 11 Primeros minutos de Castro en la Primera División | Imago7
/ 11 Sebastián Abreu en el Cruz Azul contra Tijuana | MEXSPORT
/ 11 Gilberto Mora en la banca para enfrentar a Cruz Azul | MEXSPORT
/ 11 Nicolás Larcamón y Sebastián Abreu en el partido Cruz Azul contra Tijuana | MEXSPORT
/ 11 Nicolás Larcamón en el Cruz Azul contra Tijuana | MEXSPORT
1 / 11 Nacho Rivero y Carlos Rotondi, de Cruz Azul y Tijuana | IMAGO7
2 / 11 Nacho Rivero y Kevin Mier, de Cruz Azul y Tijuana | IMAGO7
3 / 11 José Paradela, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT
4 / 11 José Paradela, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT
5 / 11 José Paradela, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT
6 / 11 Nicolás Larcamón en el partido contra Tijuana siendo abuchado por la afición | MEXSPORT
7 / 11 Primeros minutos de Castro en la Primera División | Imago7
8 / 11 Sebastián Abreu en el Cruz Azul contra Tijuana | MEXSPORT
9 / 11 Gilberto Mora en la banca para enfrentar a Cruz Azul | MEXSPORT
10 / 11 Nicolás Larcamón y Sebastián Abreu en el partido Cruz Azul contra Tijuana | MEXSPORT
11 / 11 Nicolás Larcamón en el Cruz Azul contra Tijuana | MEXSPORT
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