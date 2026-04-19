Cruz Azul no carbura: La Máquina sigue sin ganar y así se vivió el juego

/ 11 Nacho Rivero y Carlos Rotondi, de Cruz Azul y Tijuana | IMAGO7

/ 11 Nacho Rivero y Kevin Mier, de Cruz Azul y Tijuana | IMAGO7

/ 11 José Paradela, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT

/ 11 José Paradela, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT

/ 11 José Paradela, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT

/ 11 Nicolás Larcamón en el partido contra Tijuana siendo abuchado por la afición | MEXSPORT

/ 11 Primeros minutos de Castro en la Primera División | Imago7

/ 11 Sebastián Abreu en el Cruz Azul contra Tijuana | MEXSPORT

/ 11 Gilberto Mora en la banca para enfrentar a Cruz Azul | MEXSPORT

/ 11 Nicolás Larcamón y Sebastián Abreu en el partido Cruz Azul contra Tijuana | MEXSPORT