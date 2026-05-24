¡Día de locura en el GP de Canadá!
/ 5 Los monoplazas antes de la vuelta de formación | AP
/ 5 George Russell y Andrea Kimi Antonelli en la pelea en el Gran Premio de Canadá | AP
/ 5 Los comisarios retiran el auto de Russell en el Gran Premio de Canadá 2026 | X: @F1
/ 5 Lando Norris en el Gran Premio de Canadá | AP
/ 5 Antonelli en el Gran Premio de Canadá | AP
1 / 5 Los monoplazas antes de la vuelta de formación | AP
2 / 5 George Russell y Andrea Kimi Antonelli en la pelea en el Gran Premio de Canadá | AP
3 / 5 Los comisarios retiran el auto de Russell en el Gran Premio de Canadá 2026 | X: @F1
4 / 5 Lando Norris en el Gran Premio de Canadá | AP
5 / 5 Antonelli en el Gran Premio de Canadá | AP
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